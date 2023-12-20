За 11 месяцев 2023 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу досмотрено 102378,84 м3, 1087 т, и 1037 шт. лесоматериалов подготовленных для экспорта из Кузбасса, что на 7 % ниже объема лесоматериалов экспортированных в аналогичном периоде предыдущего года.

Основной объем экспортирован в Китайскую Народную Республику – 89335,155 м3 и 1087,88 тонн. Также пиломатериал вывозился в Республику Таджикистан – 5441,761 м3, в социалистическую республику Вьетнам – 4071 м3, в Киргизскую Республику – 1780,461 м3, в Республику Казахстан – 949,413 м3 и в Республику Узбекистан – 683,154 м3. Лесопродукция, в качестве крепежного материала экспортировалась в Литву – 44,8 м3, Монголию – 17,8 м3, Польшу – 1,2 м3, Нидерланды - 0,8 м3 и Азербайджан – 2,7 м3. Также в Республику Казахстан экспортировано 60 шт. рождественских деревьев и 900 шт. веток хвойных деревьев.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции предназначенной для отправки на экспорт инспекторами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу были отобраны пробы лесопродукции и переданы в аккредитованную лабораторию (ФГБУ «ВНИИЗЖ» КемИЛ) для установления карантинного фитосанитарного состояния. По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров.

Экспортируемые партии лесоматериалов соответствуют требованиям стран-импортеров, с начала года на подкарантинную продукцию выдано 3366 фитосанитарных сертификата.