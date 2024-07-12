За 6 месяцев 2024 года Россельхознадзор признал недействительными 178 деклараций на зерно, оформленных кемеровскими, новосибирскими и томскими аграриями

В связи с часто встречающимися случаями оформления деклараций на зерно и продукты переработки зерна с нарушением процедур обязательного подтверждения ее соответствия специалисты Россельхознадзора регулярно проводят мониторинг сведений, размещенных на сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация). Здесь же можно проверить и информацию о наличии обязательных исследований, проведенных в аккредитованных испытательных лабораториях в целях декларирования.

Так, с января по июнь 2024 года при проведении контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия специалисты Россельхознадзора признали недействительными 178 деклараций о соответствии на зерно, из которых 94 были оформлены на территории Новосибирской области, 44 — в Томской области и 40 — в Кемеровской области — Кузбассе.

В каждом из случаев основанием для отзыва стало выявление факта недостоверного декларирования соответствия зерна по одной или одновременно нескольким причинам:

— не проведение исследований на некоторые действующие вещества пестицидов, применяемых при выращивании зерна;

— нарушение требований Правил регистрации деклараций о соответствии (отсутствует наименование продукции; не указан срок действия декларации о соответствии; не указан код Код ОКПД 2 вида продукции; не указан адрес электронной почты заявителя, телефон или адрес электронной почты индивидуального предпринимателя — изготовителя продукции и прочее);

— наличие неполного перечня проведенных исследований на действующие вещества пестицидов в сравнении с указанными во ФГИС «Зерно» количеством примененных пестицидов;

— наличие неполного перечня проведенных исследований на действующие вещества пестицидов по приложению 6 ТР ТС 015/2011 при отсутствии справки на сайте Росаккредитации и отсутствии информации во ФГИС «Сатурн»;

— протоколы исследования содержат сведения о том, что испытания проводились по не установленным в ТР ТС 015/2011 методам, либо по утратившим силу документам; а также неверно указаны допустимые уровни нормируемых показателей;

— отсутствие исследований на обязательные показатели безопасности (пестициды, микотоксины, вредные примеси, действующие вещества пестицидов и т.д.).

26 июня 2024 года одним из наглядных примеров стало выявление деклараций о соответствии на серийный выпуск зерна пяти зерновых культур, оформленных с нарушением правил регистрации. Так, в ходе анализа общедоступных сведений, размещенных на официальном сайте Росаккредитации, установлено, что хозяйствующий субъект из Карасукского района Новосибирской области, зарегистрировал 6 деклараций о соответствии на серийный выпуск зерна пшеницы, ячменя, овса, семян льна и рапса, предназначенных на пищевые цели, в отсутствие лабораторных исследований предельно допустимых уровней содержания микотоксинов (Т-2 токсин, охратоксин А), вредной примеси, радионуклидов (Цезий 137), действующих веществ пестицидов, применяемых при производстве зерна, загрязненности зерна мертвыми насекомыми-вредителями, а также ГМО.

Учитывая, что не проведение тех или иных исследований может привести к угрозе причинения вреда жизни и здоровью человека, Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора признало данные декларации недействительными. В адрес АО «Маяк» объявлены предостережения в целях предотвращения нарушения обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна.