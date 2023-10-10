Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

За 9 месяцев 2023 года под контролем Россельхознадзора экспортировано более 90 тысяч м3 лесоматериалов из Кузбасса

За 9 месяцев 2023 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу досмотрено 90,95 тыс м3, 906,88 т, и 50 тыс. шт. лесоматериалов подготовленных для экспорта из Кузбасса, что выше на 34 %, чем объем лесоматериалов подготовленный для экспорта в аналогичном периоде предыдущего года.

Основной объем экспортирован в Китайскую Народную Республику – 80227,975 м3 и 906,88 тонн. Также крупные объемы пиломатериала вывозились в Республику Таджикистан – 4305,761 м3, в социалистическую республику Вьетнам – 4071 м3, в Киргизскую Республику – 1413,212  м3 и в Республику Казахстан – 785,577 м3.  Лесопродукция, в качестве крепежного материала  вывозились в Республику Узбекистан – 36,528 м3, в Литву – 42 м3,  Монголию – 13 м3, Польшу – 1,2 м3, Нидерланды -  0,8 м3 и                     Азербайджан – 0,3 м3.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции предназначенной для отправки на экспорт инспекторами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу были отобраны пробы лесопродукции и переданы в аккредитованную лабораторию (ФГБУ «ВНИИЗЖ» КемИЛ) для установления карантинного фитосанитарного состояния. По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров.

По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров, выдано 2975 фитосанитарных сертификата.

 

 

Фото из открытых источников

 

Общество
kuzbassnews.ru
10/10/2023
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus