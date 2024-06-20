За неуведомление о поступлении подкарантинной продукции на территорию Кузбасса Россельхознадзор объявил 128 предостережений

С января по май 2024 года специалистами территориального управления Россельхознадзора выявлены нарушения законодательства о карантине растений, выразившиеся в неуведомлении хозяйствующими субъектами о поступлении подкарантинной продукции на территорию Кемеровской области – Кузбасса . Такие факты зафиксированы при проведении мониторинга ведомственной информационной системы «Аргус-Фито» в отношении подкарантинной продукции, поступающей в регион в сопровождении карантинных и фитосанитарных сертификатов.

Таким образом, в ходе контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами установлены нарушения пункта 8 статьи 21 и пункта 1 статьи 24 Федерального закона от 21.07.2014 №206-ФЗ «О карантине растений».

Всего с начала 2024 года результаты оценки соблюдения хозяйствующими субъектами обязательных требований стали основанием для объявления 128 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии со статьей 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора информируют, что при получении подкарантинной продукции в сопровождении карантинного сертификата необходимо его погасить в течение одного дня с момента доставки подкарантинной продукции. Карантинный сертификат считается погашенным с момента внесения в федеральную государственную информационную систему в области карантина растений собственником подкарантинной продукции или уполномоченным им лицом сведений о завершении перевозки партии подкарантинной продукции.

В случае сопровождения фитосанитарным сертификатом необходимо уведомить территориальное управление Россельхознадзора о прибытии подкарантинной продукции любым доступным способом и предъявить подкарантинную продукцию для осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в месте назначения не позднее рабочего дня, следующего за днем прибытия.

В целях оперативного решения вопросов специалисты отдела государственного фитосанитарного надзора Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в городе Кемерово готовы ответить по телефону: (3842) 36-15-80 и по адресу электронной почты: [email protected].