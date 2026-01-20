Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Зачем считать калории?

Переедание, ожирение – одна из важных проблем как в мире, так и в России. Заведующая отделом Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, к.м.н. Ирина Кожинова рассказала, что подсчет калорий – один из эффективных способов, который помогает контролировать количество потребляемой пищи и поддерживать нормальный вес. Если человек потребляет больше калорий, чем он тратит, то он начинает набирать вес, и наоборот. Следить за калориями также необходимо людям с такими проблемами со здоровьем, как сахарный диабет или сердечно-сосудистые заболевания, чтобы уменьшить риск развития осложнений.

Для поддержания нормальной работоспособности взрослому человеку необходимо разное количество калорий, зависящее от возраста, пола, образа жизни, физической активности. Энергетическая ценность продуктов измеряется в килокалориях (одна килокалория равна 100 калориям). Любая пища содержит в себе жиры, углеводы и белки. Диетологи подсчитали, что в 1 г углеводов содержится 4,1 ккал, в 1 г жиров – 9,3 ккал, белков– 4,1 ккал. К примеру, популярным в диетологии блюдом является овсянка, которая в 100 г содержит 12 г белка (48 ккал), 51 г углеводов (204 ккал), 6 г жиров (54 ккал). Общая ценность тарелки овсянки – 306 ккал.

Для поддержания жизни среднестатистическому человеку необходимо в сутки получать с пищей 1330 ккал женщинам и 1680 ккал мужчинам. У работающих другие потребности: офисному работнику достаточно 2400 ккал, шахтеру – около 4000 ккал в сутки. Превышение потребления калорий над расходом ведет к избыточной массе тела, ожирению.

Много калорий содержится в сахаре, меде, орехах, макаронах, растительных маслах, майонезе, ветчине, корейке, грудинке, копченых колбасах, рыбных консервах в масле, икре, твердых сортах сыра. Например, в 100 г копченой колбасы содержится 380 ккал, а в 100г нежирного творога – 80 ккал. При избыточном весе снижайте суточную калорийность на 10-15%. Для снижения веса используйте овощи в качестве гарнира, грибы, свежие фрукты и ягоды ежедневно не менее 500 г, нежирные молочные продукты, мясо без жира, морепродукты, цельнозерновые каши и хлеб. 

Для облегчения процесса подсчета калорий можно использовать таблицы калорийности продуктов и онлайн-калькулятор из интернета.

 

Фото предоставлено КЦОЗиМП

Здоровье
kuzbassnews.ru
20/01/2026
Здоровье

