Заключение Межведомственной комиссии о признании дома аварийным и подлежащим сносу признано судом незаконным

Речь идёт о многоквартирном доме, фигурирующем в уголовном деле о мошенничестве с жильём льготных категорий граждан. В конце февраля 2023 года Межведомственная комиссия местного муниципалитета признала указанный дом аварийным и подлежащим сносу. Однако административный истец М. и его представители не согласились с заключением комиссии, обратившись в суд с требованием признать это заключение незаконным…

В обоснование своих требований административный истец М. и его представители указывали в числе прочего, что Межведомственная комиссия, а позже и глава Мариинского муниципального округа нарушили его право частной собственности, гарантированные Конституцией Российской Федерации. В его собственности находятся три квартиры в указанном доме, но ни его, ни других жильцов Межведомственная комиссия не известила о своём заседании, на котором принималось оспариваемое решение. Да и само техническое обследование дома было проведено с грубейшими нарушениями. Более того, Межведомственная комиссия, признавая дом аварийным и подлежащим сносу, вышла за пределы своих полномочий, установленных действующим законодательством. Правом принимать такое решение в отношении спорного дома наделена лишь местная администрация.

В связи с изложенным просили суд признать незаконным как само заключение Межведомственной комиссии, так и производное от этого заключения постановление главы местной администрации о признании спорного дома аварийным и подлежащим сносу.

Представители Межведомственной комиссии и администрации Мариинского муниципального округа, являющиеся административными ответчиками по делу, заявленные требования не признали и изложили суду свои доводы, свидетельствующие о законности как заключения комиссии, так и постановления главы местной администрации.

Однако суд, рассмотрев административное исковое заявление, не согласился с доводами администрации округа и Межведомственной комиссии.

В суде были подтверждены нарушения, допущенные при обследовании технического состояния здания, которое было проведены поверхностно и без учёта требований, установленных ГОСТ 31937-2011.

При этом иные собственники квартир в спорном доме подтвердили в суде крайне неудовлетворительное состояние своих квартир. В квартирах холодно, текут окна, не работает вентиляция и пахнет сыростью. Также имеются трещины в стенах между квартирами, прогнившие кирпичи и другие недостатки. Однако все они подтвердили, что о месте и времени заседания Межведомственной комиссии никто из них уведомлён не был.

Это свидетельствует о нарушении процедуры признания жилых помещений непригодными для проживания, а также признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

Было подтверждено в суде и превышение своих полномочий Межведомственной комиссией, которая в своём заключении сделала вывод о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. При этом действительно право на принятие такого решения принадлежит лишь органу местного самоуправления.

В результате суд удовлетворил требования М., признав незаконным как спорное заключение Межведомственной комиссии, так и постановление главы Мариинского муниципального округа о признании дома аварийным и подлежащим сносу.

Не согласившись с таким решением, администрация Мариинского муниципального округа обжаловала его в вышестоящую судебную инстанцию, но судебная коллегия по административным делам Кемеровского областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников