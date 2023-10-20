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Зам Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин потребовал инициировать уголовное преследование должностных лиц, виновных в незаконном отчуждении земель

В ходе личного приема жителя Междуреченска заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин по результатам обсуждения результатов исполнения договора о развитии застроенной территории потребовал инициировать уголовное преследование руководителя коммерческой организации, похитившей земельные участки, предназначенные для развития территории г. Междуреченска, а также должностных лиц администрации Междуреченского городского округа за превышение должностных полномочий.

Установлено, что в декабре 2013 года в целях развития застроенной территории площадью 15,5 га в границах квартала 50 г. Междуреченска Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» заключен договор с ООО «ТаГо», сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

На указанной территории находились индивидуальный и 2 многоквартирных жилых дома. Согласно условиям договора, дома подлежали расселению за счет средств ООО «ТаГо», после чего обществу предоставлялось право приобрести в аренду земельные участки в границах 50 квартала. Однако указанные обязательства не были выполнены.

Несмотря на это, не понеся затрат на исполнение предусмотренных договором о развитии территории обязанностей, в результате мошеннических действий, путем обмана коммерческая организация приобрела право собственности на земельные участки общей стоимостью более 175 млн руб., фактически похитив их, и в дальнейшем распорядилась ими по своему усмотрению.

Для этого должностными лицами муниципалитета были внесены изменения в договор, позволяющие ООО «ТаГо» получить дорогостоящие земельные участки в собственность бесплатно.

В результате преступных действий руководителя ООО «ТаГо» и местных чиновников муниципальному образованию причинен ущерб.

На основании собранных прокурорами материалов, следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ход расследования которых взят на контроль прокуратурой области.

 

Фото из открытых источников

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Междуреченск
kuzbassnews.ru
20/10/2023
Политика
Происшествия
Междуреченск
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