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Заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин посетил АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод»

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин совместно с прокурором области Александром Блошкиным в рамках рабочей поездки в Кемеровскую область – Кузбасс посетил АО «РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый Завод», основанный в 1943 году.

В годы Великой Отечественной войны половина советской авиатехники была сделана из алюминия, произведенного на данном заводе.

В настоящее время горно-металлургическая промышленность является одной из наиболее востребованных отраслей, производимая ею продукция используется в автомобильной, строительной и электротехнической сферах.

В ходе встречи с руководством завода, личного осмотра территории и ознакомления с технологическим процессом производства алюминия заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин поручил прокурору Кемеровской области – Кузбасса Александру Блошкину взять на контроль исполнение заводом мероприятий регионального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха в городе Новокузнецке, в том числе в рамках экологической хартии, подписанной 15 мая 2023 года.

 

Фото: пресс-служба прокуратуры Кемеровской области

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kuzbassnews.ru
20/10/2023
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