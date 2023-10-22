Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин провел личный прием жителей Кузбасса

19 октября заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин в ходе рабочей поездки провел личный прием граждан в г. Ленинске – Кузнецком, в том числе посредством видеоконференцсвязи.

В мероприятии приняли участие прокурор области Александр Блошкин, исполняющий обязанности Губернатора Кузбасса Илья Середюк, исполняющий обязанности руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Андрей Плешивцев, начальник ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу Геннадий Корниенко, руководитель региональной Государственной инспекции труда Анатолий Карев, главы муниципальных образований.

Граждане обратились к заместителю Генерального прокурора России с жалобами на нарушение сроков строительства объектов, в том числе многоквартирных жилых домов, часть квартир в которых должны были быть переданы для переселенцев из ветхого аварийного жилья, злоупотребления, допущенные должностными лицами при предоставлении земельных участков, в том числе для строительства социально-значимых объектов, неэффективное использование застройщиком земельных участков, необеспечение требований охраны труда на угледобывающих предприятиях, а также озвучили проблемные вопросы, связанные с перевозкой угля большегрузами через населенные пункты. Всего принято 18 человек.

Так, жительница Яйского района сообщила, что в прошлом и текущем году в пгт. Яя должны были построить жилые дома для предоставления квартир детям – сиротам, переселенцам из аварийного жилья, а также иным нуждающимся в этом категориям граждан. В следствии мошеннических действий застройщика и злоупотреблений со стороны муниципальных чиновников на стройке на протяжении последних лет создавалась видимость работ. Денежные средства при этом расходовались застройщиком на личные нужды и цели, в результате чего дома построены не были, а муниципальному бюджету причинен ущерб в размере более 115 млн. рублей.

Заявитель из г. Междуреченска обратился с вопросом, который на протяжении многих лет волнует всех живущих в этом городе людей. Он рассказал о том, что в городе имеется территория, предназначенная для строительства социально значимых объектов, которая передана для этих целей коммерческой организации еще в 2013 году. Однако до настоящего времени строительство не начато. В результате незаконных действий должностных лиц администрации города произошло выбытие из муниципальной собственности земельных участков общей стоимостью свыше 175 млн. рублей, при дефиците бюджета и отсутствии требуемых в городе объектов транспортной, инженерной, коммунально-бытовой и социальной инфраструктуры. Мошеннические действия застройщика и чиновников, злоупотребивших своими полномочиями, привели к тому, что земельные участки площадью свыше 60 тыс. м. кв. перешли в собственность третьих лиц.

По данным фактам Дмитрий Демешин поручил Александру Блошкину инициировать уголовное преследование чиновников муниципалитетов, руководителей подрядчиков и конкретных недобросовестных предпринимателей.

Грубые факты бездействия при проведении проверок на угольных предприятиях обозначили заявители в отношении государственных инспекторов региональной Государственной инспекции труда и Сибирского управления Ростехнадзора. Сопоставив такие факты с очевидным ростом травматизма в области прокурором отмечено, что мер системного характера, направленных на изменение негативных тенденций в сфере производственного травматизма руководством Кузбасской ГИТ не принято. С учетом принятых обращений Дмитрий Демешин принял решение внести представления руководителю Роструда и Сибирского управления Ростехнадзора.

Кроме того, по всем поступившим обращениям заместитель Генерального прокурора России поручил прокурору области провести проверки и принять комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на восстановление нарушенных прав граждан.

Результаты рассмотрения принятых жалоб и проведение надзорных мероприятий поставлены на личный контроль.

Фото: пресс-служба прокуратуры Кемеровской области