Заместитель генпрокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению «Энергетика»

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению «Энергетика» под председательством помощника Президента, Секретаря Государственного Совета Игоря Левитина и губернатора Кемеровской области – Кузбасса Сергея Цивилева.

В ходе заседания Дмитрий Демешин обратил внимание на необходимость обеспечение энергетического суверенитета страны, развитие газификации регионов Сибири, обеспечение модернизации сетей и оборудования, своевременное выполнение ресурсоснабжающими организациями инвестиционных программ. В большинстве случаев прорывные решения могут реализовываться в рамках инвестиционных программ энергокомпаний, но зачастую использование средств тарифного источника не соответствует потребностям граждан.

Так, в Сибири прокурорами вскрыты факты, когда за счет инвестиционных программ модернизируется не сетевая инфраструктура, а выполняются дорогостоящие ремонты кабинетов топ - менеджеров.

Кроме того, заместитель Генерального прокурора России отметил, что система энергетики Сибири постоянно подвергается испытаниям не только со стороны возросшего числа потребителей, но и природных катаклизмов, к которым, к сожалению, энергетики не всегда готовы. Так, в ноябре текущего года ураган повлек многочисленные порывы линий электропередач, полное (частичное) прекращение электроснабжения свыше тысячи населенных пунктов.

В завершение своего доклада Дмитрием Демешиным предложен ряд изменений в федеральное законодательство относительно вопросов технологического присоединения к электрическим сетям.

Фото: пресс-служба Прокуратуры Кемеровской области