Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу Баир Доржиев принял участие в коллегии прокуратуры Кемеровской области — Кузбасса

Сегодня, 29 июля 2024 г., состоялось заседание коллегии прокуратуры Кемеровской области — Кузбасса, посвященное подведению итогов работы за первое полугодие. В мероприятии приняли участие заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу Баир Доржиев, прокурор субъекта Александр Блошкин, сотрудники прокуратуры региона. Открывая совещание, Баир Доржиев отметил, что сотрудниками прокуратуры Кемеровской области — Кузбасса проделана большая работы по ряду приоритетных направлений. Выразил благодарность коллективу за их активное участие в решении важных социальных проблем и определил задачи, которые требуют постоянного внимания со стороны надзорного органа. Участниками мероприятия отмечено, что в 2024 году прокуроры Кузбасса выявили и пресекли более 36 тыс. нарушений законодательства. В суд направлено 1 456 исков на сумму более 560,5 млн руб., восстановлены права 3,6 тыс. граждан. Благодаря вмешательству органов прокуратуры погашена задолженность по зарплате в размере 470 млн руб. Проведены ремонтные работы сетей водоснабжения протяженностью 2,1 км. Восстановлено более 68 км дорог общего пользования. Перед хозяйствующими субъектами погашена задолженность на сумму более 234 млн руб. Кроме того, реализация регионального закона «Об обеспечении системами непрерывного мониторинга глюкозы детей-инвалидов, больных сахарным диабетом I типа», принятого по инициативе прокуратуры области, позволила обеспечить медицинскими изделиями свыше 840 детей-инвалидов. Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу акцентировал внимание на ряде направлений, на которых необходимо принять дополнительные меры для повышения эффективности работы. Прокурору области поручено обеспечить системный надзор за соблюдением прав участников долевого строительства, состоянием коммунальной инфраструктуры и окружающей среды, исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса. Особое внимание уделить вопросам защиты трудовых прав граждан, промышленной безопасности, лекарственного обеспечения, качества и своевременности медицинской помощи, исполнения судебных решений, оснащения школ и детских садов. Держать на контроле ситуацию в миграционной сфере. По итогам коллегии выработаны решения, нацеленные на активизацию работы по ключевым направлениям надзорной деятельности. Их исполнение взято на контроль. Фото: пресс-служба прокуратуры области