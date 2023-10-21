Западно-Сибирская ТЭЦ ЕВРАЗ ЗСМК повысила надежность энергосистемы юга Кузбасса

Два новых трансформатора запущены в работу на Западно-Сибирской ТЭЦ. Их предшественники отслужили почти сорок лет.

Оборудование приобрели в рамках инвестиционного проекта, стартовавшего в 2022 году. Один трансформатор уже был заменен в 2018 году.

ЕВРАЗ вложил в обновление более 300 миллионов рублей

Надежная работа трансформаторов влияет на бесперебойную деятельность ЕВРАЗ ЗСМК и теплоснабжение двух районов Новокузнецка – Заводского и Новоильинского.

Мощность новых трансформаторов осталась прежней – 125 МВ/А. Зато появилась встроенная система диагностики. Она в автоматическом режиме записывает информацию о состоянии трансформаторов. Это помогает спрогнозировать выход из строя или необходимое обслуживание.

«Мы обеспечиваем стабильное электроснабжение комбината и в целом энергосистемы юга Кузбасса. Трансформаторы не функционируют сами по себе — работают турбины, генераторы, что в системе повышает надежность Западно-Сибирской ТЭЦ в части электро- и теплоснабжения», - рассказал директор Западно-Сибирской ТЭЦ ЕВРАЗ ЗСМК Виталий Слюсарский.

Замена старых трансформаторов проходила с наступлением тепла и до начала отопительного сезона. Новые агрегаты российского производства, сделаны на заводе в г. Тольятти. Их полный срок службы — 30 лет.

Фото: Региональный центр корпоративных отношений «Сибирь»