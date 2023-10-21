Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Западно-Сибирская ТЭЦ ЕВРАЗ ЗСМК повысила надежность энергосистемы юга Кузбасса

Два новых трансформатора запущены в работу на Западно-Сибирской ТЭЦ. Их предшественники отслужили почти сорок лет.

Оборудование приобрели в рамках инвестиционного проекта, стартовавшего в 2022 году. Один трансформатор уже был заменен в 2018 году.

ЕВРАЗ вложил в обновление более 300 миллионов рублей

 Надежная работа трансформаторов влияет на бесперебойную деятельность ЕВРАЗ ЗСМК и теплоснабжение двух районов Новокузнецка – Заводского и Новоильинского.

 Мощность новых трансформаторов осталась прежней – 125 МВ/А. Зато появилась встроенная система диагностики. Она в автоматическом режиме записывает информацию о состоянии трансформаторов. Это помогает спрогнозировать выход из строя или необходимое обслуживание.

 «Мы обеспечиваем стабильное электроснабжение комбината и в целом энергосистемы юга Кузбасса. Трансформаторы не функционируют сами по себе — работают турбины, генераторы, что в системе повышает надежность Западно-Сибирской ТЭЦ в части электро- и теплоснабжения», - рассказал директор Западно-Сибирской ТЭЦ ЕВРАЗ ЗСМК Виталий Слюсарский.

 Замена старых трансформаторов проходила с наступлением тепла и до начала отопительного сезона. Новые агрегаты российского производства, сделаны на заводе в г. Тольятти. Их полный срок службы — 30 лет.

 

 

Фото: Региональный центр корпоративных отношений «Сибирь»

Общество
Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
21/10/2023
Общество
Экономика
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus