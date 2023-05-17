Западно-Сибирская ТЭЦ ЕВРАЗ ЗСМК успешно завершила отопительный сезон

Западно-Сибирская ТЭЦ ЕВРАЗ ЗСМК 15 мая завершила отопительный сезон. Специалисты приступили к ремонту основного и вспомогательного тепломеханического оборудования, от которого зависит стабильность работы теплоэлектроцентрали. На эти цели в текущем году выделено почти 1 млрд рублей.

Отопительный сезон 2022–2023 гг. ТЭЦ отработала в штатном режиме, без сбоев и нарушений. В полном объеме обеспечила потребителей Заводского и Новоильинского районов теплом и горячей водой. Температурный и гидравлический режимы соблюдались на протяжении всего отопительного периода в строгом соответствии с заданными параметрами.

«Специалисты произведут капитальный ремонт 3 котлоагрегатов, 1 турбогенератора, на остальных 8 котлоагрегатах и 6 турбогенераторах – текущие работы. Всего заменят 170 тонн поверхностей нагрева, также отремонтируют газоочистное оборудование всех котлоагрегатов», – прокомментировал директор сегмента «Энергетика» ЕВРАЗ ЗСМК Николай Петяхин.

Благодаря ремонтной кампании Западно-Сибирская ТЭЦ обеспечит бесперебойную подачу энергоресурсов в жилые районы Новокузнецка и на промышленную площадку ЕВРАЗ ЗСМК.

Фото: Управление по связям с общественностью ЕВРАЗ