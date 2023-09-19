Западно-Сибирская ТЭЦ ЕВРАЗ ЗСМК в отопительном сезоне подключит новых потребителей

Западно-Сибирская ТЭЦ (филиал ЕВРАЗ ЗСМК) готова к отопительному сезону, который стартует в Новокузнецке 18 сентября. Все плановые работы, необходимые для подачи тепла потребителям Новоильинского и Заводского районов, выполнены. На ремонтную кампанию в текущем году ЕВРАЗ направил почти 1,5 млрд рублей.

К старту отопительного сезона 2023-2024 отремонтировали 7 котлоагрегатов, из них 3 капитально, заменили 180 тонн поверхностей нагрева. Также произведен капремонт турбогенератора № 6 с заменой элементов проточной части турбины. Полностью готовы к работе остальные турбогенераторы и вспомогательное оборудование: сетевые насосы, подогреватели, оборудование химводоочисток.

Ежеквартально проводятся противоаварийные тренировки сотрудников ТЭЦ для обеспечения безаварийной работы в условиях пониженных температур.

«Создан запас твердого топлива: на середину сентября он составляет 360 тысяч тонн – это в 3 раза больше норматива, утвержденного министерством энергетики РФ. В 2023 году на ТЭЦ реализуется программа по увеличению отпуска тепловой энергии, которая позволит подключить дополнительных потребителей Заводского и Новоильинского районов», – отметил главный инженер Западно-Сибирской ТЭЦ Константин Соломкин.

Западно-Сибирская ТЭЦ обеспечивает теплом и горячей водой жителей Заводского и Новоильинского районов Новокузнецка, а также подает электроэнергию на промышленную площадку ЕВРАЗ ЗСМК.

Фото: ЕВРАЗ ЗСМК