Западный цветочный трипс – опасный вредитель культурных растений

Западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande) – карантинный вредитель, ограниченно распространенный на территории Российской Федерации. Данный вид трипса является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 240 видах растений из 62 семейств. Повреждаемые культуры: огурец, перец, томат, баклажан, капуста, салат; плодовые, декоративные, цветочные растения (роза, хризантема, гвоздика, гербера, цикламен, сенполия, пеларгония) и др.

Западный цветочный трипс очень мелкое (до 2 мм) насекомое, ведет скрытный образ жизни, поселяясь в цветочных почках, бутонах, цветках. Проводя на растениях весь жизненный цикл, насекомые повреждают клетки, питаясь соком. Зараженные растения замедляются в росте, теряют листья и цветы, плоды деформируются. Снижается урожайность культур. Основным признаком присутствия вредителя на растениях является появление на зеленых листьях сухих светлых пятен и черных точек (скопление экскрементов трипс). Данный вид трипса характеризуется высокой плодовитостью, образовывая в теплицах за год 12-15 поколений. Оптимальная температура для развития западного цветочного трипса 25 Со.

Распространение западного цветочного трипса происходит путем ввоза зараженной рассады цветочных и овощных культур, с плодами и декоративными растениями. В теплицы трипс попадает с растительным материалом (посадочным материалом, черенками и с горшечными растениями), в результате заноса людьми, либо путем залета из притепличного пространства. В летнее время калифорнийский трипс способен размножаться вне теплиц на разнообразной культурной и дикой растительности.

Для защиты тепличных растений следует строго соблюдать правила внутрихозяйственного карантина и использовать весь комплекс профилактических и истребительных мероприятий – удаление повреждённых растений, стерилизация грунта, обеззараживание инструмента и тары, уничтожение сорняков и т.д.

Для борьбы с западным цветочным трипсом используют биологические методы борьбы –энтомофагов (хищных клещей и клопов) и клеевые цветоловушки. При сильном заселении растений вредителем наиболее эффективно применять химические препараты, обладающие трансламинарной и системной активностью.

В целях предотвращения распространения этого опасного вредителя Россельхознадзор осуществляет постоянный контроль, как на государственной границе, так и при перемещении подкарантинной продукции внутри страны. В 2023 году Управлением Россельхознадзора Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу были проведены комплексные обследования с применением клеевых ловушек в тепличных хозяйствах Кузбасса на общей площади 11,16 га. Западный цветочный трипс не выявлен.

С целью своевременного выявления западного цветочного трипса Россельхознадзор призывает граждан проявить бдительность в местах оптово-розничной торговли овощных, плодовых, декоративных, цветочных растений, а производителей и организации, занимающиеся продажей и хранением растений, своевременно проводить обследование своих владений.

Ознакомиться с данным видом карантинного объекта, а также методами борьбы с ними можно на официальном сайте Всероссийского центра карантина растений или в интернет-ресурсе «Видеопедия».

Любые вопросы в области обеспечения карантина растений можно задать по телефону 8 (3842) 36-15-80 – отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу.