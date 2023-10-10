Заседание Координационного совета в аэропорту ВПП Новокузнецк (Спиченково)

22 сентября 2023 года в аэропорту ВПП Новокузнецк (Спиченково) проведено очередное заседание Координационного совета с участием представителей Новосибирского филиала ФГКУ Росгранстрой, ООО «Аэрокузбасс», Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу, Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу, Кемеровской таможни, ПУ ФСБ России по Новосибирской области.

Председатель Координационного совета А.В. Меньшиков провел совещание, в ходе которого обсуждались следующие вопросы: выполнение решений предыдущих заседаний Координационных советов предложения по совершенствованию работы пункта пропуска, в том числе о ходе строительства (реконструкции) ВПП Новокузнецк (Спиченково) в следующем квартале и о планах строительства (реконструкции) на следующие кварталы 2023 года. Об изменениях и резком снижении количества международных рейсов и пассажиропотока в летний период; оценка эффективности и соблюдения действующей технологической схемы организации пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных; фактическое состояние сведений содержащихся в паспортах пунктов пропуска и необходимости внесения в них соответствующих изменений; итоги работы комиссии по проверке состояния режима в пункте пропуска; анализ обстановки в пункте пропуска и прогнозе возможных нарушений правил пересечения государственной границы Российской Федерации лицами и транспортными средствами.

Комиссия пришла к решению, что руководству ГКО необходимо направить в адрес ООО «АЭРОКУЗБАСС» информацию о возможности и необходимых мерах для переноса технологического оборудования ГКО из действующего аэровокзала ВПП Новокузнецк (Спиченкова) в новый строящейся аэровокзальный комплекс с целью обслуживания пассажиров международных рейсов и проведения государственными контролирующими органами контроля с использованием существующего оборудования в период проведения реконструкции ВПП Новокузнецк (Спиченково).