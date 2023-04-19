Защитить права детей: ОСФР по Кемеровской области и уполномоченный по правам ребенка подписали соглашение о сотрудничестве

Свою подпись под документом поставили управляющий Отделением СФР по Кемеровской области-Кузбассу Людмила Бабичук и уполномоченный по правам ребенка в регионе Валентина Богатенко.

В соглашении стороны определили основные формы взаимодействия СФР и аппарата уполномоченного для обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных интересов детей в области пенсионного и социального обеспечения. В первую очередь, это — проведение совместной информационно-разъяснительной работы, а также создание необходимых условий для повышения эффективности деятельности по реализации межведомственного взаимодействия.

В ходе встречи эксперты также обсудили последние законодательные изменения в программе материнского (семейного) капитала, единое пособие и другие социальные меры поддержки, реализуемые региональным Отделением СФР.

После подписания соглашения стороны подвели итоги совместной работы в 2022 году и поблагодарили друг друга за совместную конструктивную деятельность.

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