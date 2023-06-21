Защитить права граждан: Отделение СФР и региональный Избирком подписали соглашение о взаимодействии

20 июня 2023 года управляющий Отделением Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук и председатель региональной Избирательной комиссии Светлана Демидова подписали соглашение о взаимодействии между ведомствами.

Сотрудничество будет направлено на обеспечение соблюдения избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, при проведении избирательных кампаний на территории Кемеровской области – Кузбасса. Стороны также договорились о постоянном информационном обмене, проведении консультаций, совместных совещаний, рабочих встреч и тематических семинаров.

«Мы договорились о дальнейшей работе по организации участия в выборах особой категории избирателей, обменялись предложениями, которые касаются улучшения реализации избирательных прав кузбассовцев, являющихся инвалидами. Информационный обмен между ОСФР и региональным Избиркомом позволит адресно информировать людей с ограниченными возможностями о предстоящих выборах и организовывать им комфортное голосование. Маломобильным гражданам, которые смогут проголосовать только дома из-за состояния здоровья или возраста, нужно по телефону оставить заявку, и в день выборов члены избирательной комиссии придут к ним домой», — подытожила Людмила Бабичук.

Фото: ОСФР