Завершилась межмуниципальная экспедиция «Кузбасс глазами юного блогера»

В трехдневном путешествии приняли участие делегации ребят из Тисульского, Чебулинского, Мариинского, Тяжинского округов и города Кемерово.

Началось путешествие в городе Мариинске, где ребята побывали в музее «Береста Сибири», историческом музее, а также на железнодорожной станции. Переночевали в палаточном лагере на территории загородного лагеря отдыха «Арчекас». На следующий день в деревне Шестаково со смотровой площадки юные блогеры увидели всю красоту природы Чебулинского округа – родины динозавров. Ребята побывали в музее и на поляне Тагарской культуры.

Затем выехали в Тисульский округ. В селе Листвянка юные блогеры прошли к памятнику лётчику-космонавту Алексею Архиповичу Леонову. На озере Большой Берчикуль, юные блогеры познакомились с легендой о тисульской принцессе. На ночевку туристы отправились в лагерь «Березка», где их ждала большая познавательно-развлекательная программа, купание в озере и зажигательная дискотека.

Последняя остановка – Тяжинский округ. В селе Преображенка ребята встретились с реконструкторами сражений Великой Отечественной войны. Участников экспедиции поприветствовал глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров, сделав акцент на значимости патриотического воспитания на родине Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова.

Ребята побывали в музее под открытым небом, познакомились с военной техникой времен Великой Отечественной войны, а также с экспозицией «Партизанская деревня». Здесь блогеры, получив маршрутные листы, выполняли различные задания в различных локациях, а также приняли участие в квесте «Я – часть большой страны» и викторине «Я живу в Кузбассе».

Затем у ребят была возможность прокататься на технике военных лет, после чего юные блогеры подкрепили силы на полевой кухне, отведав солдатской гречневой каши. Все участники экспедиции получили справки о зачете прохождения туристского маршрута.