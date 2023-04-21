Завершился V Международный конкурс «Расскажи миру о своей Родине»

В конкурсе принял участие студент Тяжинского агропромышленного техникума Семен Цыков, обучающийся на 3 курсе по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (руководитель - заведующий отделом по научной и медийной работе ТАПТ, кандидат исторических наук, член Союза журналистов России Олег Викторович Костюнин). Семен Цыков подготовил конкурсную работу – информационную страницу «Живи, Тяжинская земля!».

В 2023 году организаторы конкурса «Расскажи миру о своей Родине» получили 5719 работ из 89 российских регионов и 35 стран. География международного конкурса обширна – это Россия, Киргизия, Беларусь, Казахстан, Молдова, Узбекистан, Монголия, Ливан, Вьетнам, Панама, Сирия, Йемен, Марокко, США, Египет, Швеция, Таджикистан, Китай, Сан-Томе и Принсипи, Испания, Абхазия, Азербайджан, Индонезия, Армения, Сербия, Италия, Кипр, Англия, Туркменистан, Корея, Тунис, Германия, Грузия, Босния и Герцеговина.

Конкурс организован автономной некоммерческой организацией «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи» совместно с Комитетом Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей при участии Россотрудничества, Росмолодёжи, Московского педагогического государственного университета, фонда «Русский мир» и других государственных и общественных организаций.

Проект способствует формированию у детей и молодёжи чувства патриотизма, содействуют развитию дружественных международных связей. Благодаря конкурсу участники могут рассказать о родном крае и его особенных местах, исторических фактах или традициях.