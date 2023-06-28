Житель Кузбасса доказал в суде, что не является родственником ребёнка, отцом которого он был записан

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, мужчина доказал, что несколько лет назад бывшая жена ввела его в заблуждение относительно отцовства ребёнка.

Из материалов гражданского дела следует, что у истца, когда ему было 17 лет, были близкие отношения с женщиной, которая была на пять лет его старше. Через пару месяцев они расстались и не встречались около пяти лет. За это время у женщины родился ребёнок, который был записан на фамилию матери.

Через пять лет они вновь стали поддерживать личные отношения, и женщина сообщила истцу, что ребёнок его. Дата рождения ребёнка совпадала по времени, когда они встречались, поэтому мужчина был уверен, что ребёнок его. Вскоре пара зарегистрировала брак, и женщина стала настаивать на установлении мужем отцовства ребёнка. В тот момент она была вновь беременна от истца, и оказывала на него давление, угрожая «избавиться» от будущего ребёнка, если он не установит отцовство. Женщина сама взяла в органах ЗАГС бланк совместного заявления об установлении отцовства, сама же его заполнила и настаивала, чтобы муж в этом заявлении поставил свою подпись. В результате истец подписал заявление, так как на тот момент был уверен, что ребёнок его, а также не хотел, чтобы жена прерывала очередную беременность. Однако через некоторое время после установления отцовства жена всё же сделала это.

Жизнь у них не сложилась, и через год брак между ними был прекращён мировым судьёй. Они стали проживать в разных городах, а ребёнок остался проживать с матерью.

Никаких отношений с ребёнком отец не поддерживал в связи с тем, что бывшая жена этому препятствовала. Мужчина лишь платил алименты на содержание ребёнка. Позже ему стало известно, что бывшая жена после «развода» неоднократно выходила замуж, меняла анкетные данные и место проживания. И через несколько лет, когда они случайно встретились, бывшая жена ему сообщила, что он не биологический отец ребёнка, так как на тот момент, когда они были вместе, она параллельно встречалась с другим мужчиной. Истец стал настаивать на проведении генетической экспертизы, но женщина наотрез отказала ему в этом. И в результате мужчина был вынужден обратиться в суд с требованием об отмене установления отцовства.

Бывшая жена в судебное заседание не явилась, но телефонограммой суду сообщила, что с исковыми требованиями согласна, снова подтвердив при этом, что истец не приходится биологическим отцом ребёнка.

В соответствии с требованиями семейного законодательства запись об отце ребёнка в книге записей рождений может быть оспорена только в судебном порядке. Соответствующее требование может быть удовлетворено, в том числе, если такая запись произведена без свободного волеизъявления лица, отцовство которого было установлено во внесудебном порядке.

В результате рассмотрения дела судом было достоверно установлено, что отцовство истцом было установлено по причине введения его в заблуждение.

Решением Мариинского городского суда Кемеровской области запись акта об установлении отцовства была аннулирована. Также исключены сведения об отце из актовой записи о рождении ребёнка.

Фото из открытых источников