Житель Кузбасса из-за долгов лишился трёх земельных участков общей площадью около 170 тысяч квадратных метров

Судебный пристав-исполнитель обратился в Мариинский городской суд Кемеровской области с требованием обращения взыскания на земельные участки, принадлежащие 63-летнему жителю Мариинского муниципального округа, более пяти лет не выплачивающему государству налоговую задолженность на сумму более 5 миллионов рублей…

Рассмотрев исковые требования судебного пристава-исполнителя, Мариинский городской суд Кемеровской области установил, что в отношении 63-летнего должника в органах принудительного исполнения находится исполнительное производство, возбуждённое ещё в 2018 году на основании постановления органа Федеральной налоговой службы, о взыскании задолженности по налогам на сумму более 5 миллионов рублей. Как выяснилось, исполнение судебных постановлений оказалось невозможным в связи с недостаточностью средств у должника.

При этом должник является собственником трёх сельскохозяйственных земельных участков общей площадью около 170 тысяч квадратных метров, а в соответствии с гражданским законодательством обращение взыскания на земельный участок по обязательствам его собственника допускается только на основании решения суда.

Суд установил, что спорные земельные участки не являются предметом ипотеки, а также ни на одном из них не расположено жилое помещение, единственное пригодное для проживания ответчика и членов его семьи.

«Учитывая, что у мариинца имеется задолженность по исполнительному производству от 9 января 2018 года в сумме более 5 миллионов рублей, суд считает, что истец имеет право требовать обращения взыскания на указанные земельные участки в счёт погашения имеющейся задолженности, поскольку данный иск является способом защиты прав взыскателя», – говорится в решении суда.

Начальную продажную цену суд определять не стал, так как оценка имущества должника, на которое обращается взыскание, производится судебным приставом-исполнителем по рыночным ценам, в связи с чем после обращения взыскания он должен привлечь оценщика для определения стоимости этих земельных участков.

В результате исковые требования судебного пристава-исполнителя были удовлетворены, и на земельные участки площадью около 170 тысяч квадратных метров было обращено взыскание.

Не согласившись с решением суда, ответчик обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию, но в начале августа 2023 года судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда оставила принятый судебный акт первой судебной инстанции без изменения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников