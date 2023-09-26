Житель Кузбасса на автомобиле каршеринга BMW 320i совершил ДТП в Москве, скрывшись с места происшествия

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Рублёвском шоссе Москвы в конце июля 2021 года. Тогда житель Мариинска, управляя автомобилем каршеринга «BMW 320ixDrive», допустил столкновение с автомобилем «MAZDACX-5», после чего скрылся с места ДТП. Позже страховая компания, в которой был застрахован автомобиль MAZDA, полностью оплатила ремонт этого автомобиля в размере около 800 тысяч рублей. А убытки, размер которых составил около 400 тысяч рублей, страховой компании пришлось взыскивать с виновника ДТП через суд…

Из материалов гражданского дела следует, что ещё в конце июля 2021 года в Москве на Рублёвском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «BMW 320i xDrive» и «MAZDA CX-5». Водитель BMW с места происшествия скрылся. Вскоре выяснилось, что автомобиль BMW, принадлежащий каршеринговой компании «Каршеринг Руссия», был забронирован и арендован 22-летним жителем Мариинска, который и был за рулём автомобиля в момент ДТП.

В результате происшествия автомобилю MAZDA были причинены повреждения на сумму около 800 тысяч рублей. Ремонт в полном объёме оплатила страховая компания, в которой был застрахован автомобиль. После этого, рассчитав убытки в виде разницы между фактическим ущербом и лимитом ответственности страховой компании по ОСАГО, компания обратилась в суд к виновнику ДТП с требованием взыскать с него ущерб в размере около 400 тысяч рублей.

Виновник ДТП в суд не явился, хотя извещался судом по адресным данным, предоставленным Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.

В результате рассмотрения дела в суде представленными страховой компанией доказательствами было подтверждено, что дорожно-транспортное происшествие произошло по вине 22-летнего кузбассовца.

С очевидностью был подтверждён и размер убытков страховой компании, который согласно действующему законодательству рассчитывается в виде разницы между фактическим ущербом, причинённым застрахованному транспортному средству (795 тысяч рублей), и лимитом ответственности страховой компании по ОСАГО (400 тысяч рублей).

В результате суд принял решение взыскать с кузбассовца в пользу страховой компании около 400 тысяч рублей в порядке возмещения ущерба, а также около 7 тысяч рублей в качестве расходов по оплате государственной пошлины.

Следует отметить, что материалы дела не содержат сведений о финансовых претензиях компании «Каршеринг Руссия» к виновнику ДТП, повредившему арендованный автомобиль «BMW 320ixDrive», так как не относятся к существу рассмотренного спора между кузбассовцем и страховой компанией.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников