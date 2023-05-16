Житель Кузбасса незаконно хранил дома найденные в лесу винтовочный затвор и 450 патронов

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, в ходе рассмотрения уголовного дела 47-летний подсудимый пытался убедить суд, что затвор от винтовки и боеприпасы он нашёл буквально накануне визита сотрудников полиции. В тот день он попросту не успел сдать найденное в Росгвардию.

События, повлёкшие для 47-летнего жителя Мариинска последствия в виде ограничения свободы, произошли в начале декабря 2020 года. Находясь на охоте, подсудимый в лесу нашёл спортивную сумку, в которой находились патроны и затвор от винтовки. Несмотря на то, что найденные патроны не подходят к его ружьям, на которые у него есть разрешение, он сложил найденное в рюкзак, выкинув сумку. Вернувшись около 16 часов домой, он спрятал пакеты под кухонный гарнитур, так как в сейф найденное не вмещалось. А на следующее утро в 6 часов к нему приехали сотрудники полиции для производства обыска, предложившие выдать незаконно находящиеся в его доме предметы. Подсудимый ответил, что ничего незаконного в доме не хранит. Однако в ходе обыска спрятанные 450 патронов калибра 7,62 мм. и затвор от винтовки такого же калибра были обнаружены и изъяты.

В ходе судебного разбирательства подсудимый вину в содеянном не признал и пытался убедить суд, что наутро он сам планировал сдать найденное в правоохранительные органы. А в вечернее после охоты время не отвёз, так как не успел: нужно было ехать за детьми.

Однако изложенную версию подсудимого суд посчитал недостоверной. Каких-либо причин, которые действительно помешали бы ему в тот же день сдать найденные им патроны и затвор от винтовки в правоохранительные органы, не имелось. Это подтвердил и представитель Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу, пояснив о том, что приём боеприпасов и оружия у граждан ведётся постоянно, в том числе и в выходные дни. Также в случае телефонного сообщения возможен выезд сотрудников на место находки.

В результате рассмотрения уголовного дела мариинец был признан виновным в совершении незаконных приобретения и хранения основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов. С учётом изменения приговора Мариинского городского суда Кемеровской области судебной коллегией по уголовным делам Кемеровского областного суда ему назначено наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы.

В период отбывания наказания мариинцу запрещено выезжать за пределы Мариинского муниципального округа, а также изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного контролирующего органа.

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