Житель Кузбасса «отсудил» около 300 тысяч рублей за навязанные ему при покупке автомобиля дополнительные услуги

При приобретении автомобиля «CHEVROLETNIVA» в одном из автосалонов Новосибирска 46-летний житель Мариинского муниципального округа Кузбасса вынужден был оплатить московской компании «Гарант контракт» 180 тысяч рублей за дополнительные услуги в виде технической помощи автомобилю.

Из материалов дела следует, что в декабре 2022 года 46-летний житель Мариинского округа в одном из автосалонов Новосибирска посредством заключения кредитного договора с коммерческим банком приобрёл автомобиль «CHEVROLET NIVA» за 900 тысяч рублей.

Общая сумма займа в размере более миллиона рублей была предоставлена не только для оплаты стоимости автомобиля. При заключении кредитного договора покупателем за 180 тысяч рублей был заключён ещё один договор, в соответствии с которым автолюбитель стал «счастливым» обладателем услуг, предоставляемых компанией «Гарант контракт» (г.Москва) на оказание в течение грядущих 7 лет технической помощи купленному автомобилю.

По условиям этого договора автовладелец имел право воспользоваться услугами компании по замене колеса, подвозу топлива, подзарядке аккумулятора, запуску двигателя, эвакуации автомобиля при ДТП и срабатывании системы ЭРА-ГЛОНАСС. А ещё ему предлагались услуги юридической помощи и технической поддержки по телефону в режиме 24/7/365, автоконсьерж услуги в другом городе в таком же круглосуточном режиме, проверка штрафов ГИБДД и поиск эвакуированных автомобилей.

Через полтора месяца после совершённой сделки мариинец осознал, что приобретённые дополнительные услуги ему были навязаны, после чего в адрес компании «Гарант контракт» он дважды направлял письма с заявлением о расторжении договора и возврате уплаченных денежных средств в размере 180 тысяч рублей. Однако его письма были оставлены без ответа.

В результате покупатель автомобиля обратился в Мариинский городской суд Кемеровской области за защитой своих прав.

Руководство компании «Гарант контракт» игнорировало извещения суда о предстоящем судебном разбирательстве, и суд, рассмотрев дело, частично удовлетворил исковые требования.

«В отношении любого потребителя действует презумпция отсутствия у него специальных знаний относительно потребительских свойств услуги, что влечёт для исполнителя обязанность по раскрытию в наглядной и доступной форме соответствующей информации. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг до его фактического исполнения. В этом случае возмещению подлежат только понесённые исполнителем расходы, связанные с исполнением договора», – говорится в решении суда.

Потребитель за услугами, предусмотренными договором, в компанию не обращался, и в силу соответствующих положений закона имел право отказаться от исполнения спорного договора в любое время до окончания срока его действия, что он и сделал.

В результате с компании «Гарант контракт» в пользу потребителя постановлено взыскать более 288 тысяч рублей.

В размер взысканной суммы вошли заплаченная стоимость услуг по договору, проценты за пользование чужими денежными средствами, моральный вред и судебные расходы, а также штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя.

Тем временем Президент Российской Федерации В. Путин вчера, 19 октября, подписал закон, устанавливающий административную ответственность за навязывание потребителю таких дополнительных услуг. Штраф для должностных лиц составит от двух до четырёх тысяч рублей, а для юридических лиц – от 20 до 40 тысяч рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников