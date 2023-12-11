Житель Кузбасса признан виновным в преступлениях сексуального характера в отношении знакомой

Перед совершёнными преступлениями женщина, не подозревая о намерениях злоумышленника, согласилась на предложение довезти её до дома после свадебного торжества друзей.

В результате рассмотрения уголовного дела Мариинским городским судом Кемеровской области установлено, что осуждённый познакомился на свадебном торжестве с женщиной, которую позже согласился подвезти до дома. Не подозревая о преступных намерениях злоумышленника, женщина согласилась. Однако преступник увёз её в безлюдное место, и, подавив волю к сопротивлению, в своём автомобиле совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.

После этого женщина обманом заставила преступника довезти её до дома, пообещав, что вместе пойдут к ней. Но, как только они подъехали к дому, она забежала в подъезд, захлопнув дверь. Позже она обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

В ходе предварительного расследования на очной ставке обвиняемый утверждал, что случившееся произошло по взаимному согласию. Однако позже, при допросе в качестве обвиняемого, а также при рассмотрении дела в суде, сознался в содеянном, подробно рассказав о совершённых преступлениях.

Суд признал его виновным по части первой статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации («изнасилование»), а также по части первой статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации («насильственные действия сексуального характера»).

С учётом уточнения приговора судом апелляционной инстанции 33-летнему мариинцу назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд