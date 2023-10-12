Житель Кузбасса украл у односельчанина деньги, которые тот копил для того, чтобы собрать ребёнка в школу

Пропажу двадцати пяти тысяч рублей, отложенные жителем Мариинского муниципального округа для приобретения школьных принадлежностей своему ребёнку, мужчина обнаружил на следующий день после кражи, когда решил пополнить накопления.

В середине июня текущего года 38-летний подсудимый подошёл к дому своего соседа для того, чтобы с ним покурить. На его окрики никто из дома не вышел, поэтому подсудимый понял, что там никого нет. В этот момент у него возникла мысль совершить кражу денег, так как ранее видел, где односельчанин их прячет. Вскрыв входную дверь, прошёл в дом и похитил спрятанные 25 тысяч рублей. После этого он аккуратно скрыл следы взлома двери, и пошёл к себе домой. По пути подсудимый отдал долг в магазин, а также приобрёл продукты питания и спиртное, которое до ночи употреблял со своим отцом.

В этот же день вернулся хозяин дома, у которого были похищены деньги. На следы взлома входной двери он не обратил внимания, так как эти следы были скрыты. Пропажу денег, которые он собирал для приобретения школьных принадлежностей для своего ребёнка, он обнаружил на следующий день, когда решил пополнить сумму накоплений. О краже он рассказал соседям, и одна из соседок сообщила, что видела накануне подсудимого, который заходил во двор потерпевшего и находился там 15 – 20 минут. После этого потерпевший обратился к правоохранителям, которые и раскрыли преступление. А ещё через некоторое время похититель полностью возместил ущерб.

В судебном заседании подсудимый полностью признал себя виновным в совершённой краже.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с аналогичным испытательным сроком.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников