Житель Кузбасса взыскал с красноярской фирмы более 700 тысяч рублей за некачественный ремонт квартиры

Красноярская компания «Твой интерьер» по договору подряда в срок до конца декабря 2021 года должна была выполнить ремонт в квартире, принадлежащей жителю Кузбасса. Однако до настоящего времени подрядчик выполненные на себя обязательства в полном объёме не выполнил, а ряд ремонтных работ оказались выполнены с многочисленными недостатками. В результате заказчик обратился в суд за защитой своих прав потребителя…

В ходе рассмотрения гражданского дела Мариинским городским судом Кемеровской области установлено, что в ноябре 2021 года житель Мариинска (истец по делу), имеющий в собственности квартиру в Красноярске, решил сделать в ней ремонт, для чего заключил с компанией из Красноярска договор подряда, согласно которому компания обязалась до 30 декабря того же года выполнить работы по ремонту и отделке квартиры. Срок ремонта подрядчиком был нарушен, но компания продолжала ремонт. За полгода мариинец произвёл компании выплаты в размере более миллиона рублей на приобретение строительных и отделочных материалов. Однако ремонт так и не был окончен.

К августу 2022 года мариинец устал ждать окончание бесконечного ремонта, направив компании претензию с требованием передать выполненные работы по акту, вернуть ключи от квартиры и выплатить неустойку за нарушение срока передачи работ. Компания письменно ему не ответила, но по телефону пригласила для принятия работ. При осмотре квартиры мариинец обнаружил многочисленные недостатки ремонта, которые позже были подтверждены специалистом экспертной компании: дефекты обоев, некачественный монтаж кафеля в ванной комнате, а также зазоры между дверями и другие недостатки. Не работала в квартире и система отопления, обеспечивающая подогрев полов в помещении («Тёплый пол»).

Мариинец направил компании ещё одну претензию с требованием устранения недостатков, письменный ответ на которую не последовал, но в электронной переписке представители компании продолжали уверять заказчика, что всё исправят. А позже вообще перестали выходить на связь, после чего хозяин квартиры и обратился в суд за защитой своих прав потребителя.

В результате рассмотрения дела с учётом пересмотра решения судом вышестоящей инстанции компания должна выплатить кузбассовцу более 700 тысяч рублей, в сумму которых вошли причинённые убытки, неустойка, компенсация морального вреда, штраф по Закону «О защите прав потребителей» и судебные расходы.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников