Житель Новокузнецкого района обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу 48-летнему жителю Новокузнецкого района предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющее предварительное расследование), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

По версии следствия, 20 апреля текущего года в утреннее время следователь территориального следственного отдела регионального управления СК России в сопровождении сотрудников ОМОНа и УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу прибыли в частное домовладение, распложенное в Новокузнецком районе, где фигурант, желая воспрепятствовать законной деятельности сотрудников правоохранительных органов, произвел в их сторону не менее 5 выстрелов из имеющегося у него огнестрельного оружия. В результате нападения одному из сотрудников были причинены повреждения, не повлекшие вреда здоровью.

Благодаря слаженной работе следователей СК России и оперативных работников региональных управлений Росгвардии, УФСБ России и МВД России фигуранта удалось обезвредить и задержать.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователями СК России устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.

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