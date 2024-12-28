Житель Осинников передал росгвардейцам своё оружие для нужд СВО

Житель города Осинники Сергей Турков стал одним из первых в своём городе, кто откликнулся на призыв Росгвардии и передал своё охотничье оружие для нужд участников специальной военной операции.

С 1995 года Сергей Владимирович является владельцем охотничьего ружья, имеет все необходимые разрешения и документы. Он принял решение, что настало время передать своё оружие тем, кто в нём нуждается гораздо больше - бойцам, защищающим страну в зоне СВО. Оружие было сдано в осинниковский отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, где после проверки документов и осмотра ружья его техническая исправность была признана отличной.

«С августа 2025 года Росгвардия получила право передавать конфискованное оружие в зону проведения специальной военной операции. Также граждане могут добровольно сдать своё оружие в управление Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу для последующей передачи бойцам СВО. Для этого необходимо обратиться в отдел лицензионно-разрешительной работы по месту жительства для оформления документов на передачу оружия», - рассказал инспектор ЛРР Росгвардии старший лейтенант Алексей Булгаков.

Представители Росгвардии выразили благодарность жителю Осинников за гражданский поступок и призвали местных жителей следовать его примеру.

Фото: Росгвардия