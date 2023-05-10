Жителей осажденного Сталинграда приравняли к категории ветеранов Великой Отечественной войны

Людей, награжденных знаком «Житель осажденного Сталинграда», приравняли к категории ветеранов Великой Отечественной войны. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. С новым статусом они получат право на все меры социальной поддержки, установленные для ветеранов Великой Отечественной войны:

Это — граждане, которые во время Сталинградской битвы с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года находились на территории Сталинграда.

Людей, награжденных знаком «Житель осажденного Сталинграда», приравняли к категории ветеранов Великой Отечественной войны. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. С новым статусом они получат право на все меры социальной поддержки, установленные для ветеранов Великой Отечественной войны:

- льготы по пенсионному обеспечению;

- обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями и др.;

- право на ежемесячную денежную выплату;

- право на одновременное получение двух пенсий (пенсии

по инвалидности и страховой пенсии по старости);

- право на повышение пенсии за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца;

- право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.

С целью оказания содействия в подтверждении факта нахождения гражданина во время Сталинградской битвы с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года на территории города Сталинграда, возможно обратиться в любую клиентскую службу ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу.

«Люди, которые выстояли и выжили в осажденном городе во время Сталинградской битвы, заслуживают огромного уважения! Эта битва — одна из самых ожесточенных и кровопролитных в истории человечества. И наш долг обеспечить им всем должное внимание и заботу», – прокомментировала изменения управляющий Отделением СФР по Кемеровской области-Кузбассу Людмила Бабичук.

Фото: ОСФР