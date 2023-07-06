Жители Георгиевки отметила 115-летие деревни

Праздник «Сердцу милая сторонка» организовали специалисты библиотеки и Георгиевского сектора Даниловского сельского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

Торжественную часть открыл первый заместитель главы Тяжинского муниципального округа Роман Николаевич Погорелко. Поздравления прозвучали и от главы Ступишинского территориального отдела Александра Васильевича Иванова. Затем состоялась церемония награждения отличившихся жителей деревни.

Ярким моментом праздника стало выступление коллективов Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский, которые порадовали селян исполнением народных и эстрадных песен.

В этот день на территории клуба работал передвижной планетарий, жители деревни и гости могли приобрести сладости и шашлык. Также в деревне состоялся турнир по волейболу, который молодежь посвятила памяти земляка Александра Землякова. Завершающим аккордом праздника стала дискотека.