Жители кузбасского города узнали о возможностях трудоустройства в Росгвардию

В Ленинске-Кузнецком в центре занятости населения сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии стали участниками ярмарки вакансий.

В ходе встречи росгвардейцы рассказали гражданам о преимуществах службы в войсках правопорядка, льготах, а также об имеющихся вакансиях в различных подразделениях областного управления войск правопорядка.

Кроме этого, гражданам были предложены вакансии для прохождения службы в Главном Управлении Росгвардии по Донецкой Народной Республике в подразделениях: ОМОН, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.

Для желающих отправиться на вновь присоединенные к России территории предлагают денежное довольствие в повышенном размере до 190 000 рублей. Кроме этого, принятые на службу граждане пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, служебным жильем или компенсацией за поднаем жилого помещения. Период службы на территории ДНР засчитывается в льготном исчислении (3 дня за 1 день службы), предоставляются льготы «Ветерана боевых действий».

Среди дополнительных преимуществ: льготные путевки в санаторно-курортные учреждения Росгвардии, возможность обучения в высших и средних учебных заведениях войск правопорядка. Также детям сотрудников предоставляется право поступления в учебные заведения Росгвардии на бесконкурсной основе.

Фото: Росгвардия