Жители кузбасского Мариинска, не оплачивая задолженность за коммунальные услуги, в два раза увеличили свой долг

Задолженность за жилищно-коммунальные услуги в размере около 400 тысяч рублей жители четырёх квартир обязаны были выплатить по судебным постановлениям от 3 до 7 лет тому назад, но до настоящего времени выплатили лишь чуть более 5 процентов от общей суммы задолженности. Теперь, помимо дополнительных 400 тысяч рублей в виде пени за просроченную задолженность, им также будет насчитываться пеня в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Банка России от невыплаченной суммы долга за каждый день просрочки.

В суд с исками к жителям четырёх квартир, которые являются злостными неплательщиками задолженности за жилищно-коммунальные услуги, обратилась мариинская управляющая компания «Единый центр жилищно-коммунальных услуг».

Из материалов гражданских дел следует, что ещё в 2015, 2016 и 2021 годах на основании судебных постановлений со злостных неплательщиков – жителей четырёх квартир – постановлено взыскать задолженность в общей сумме около 400 тысяч рублей, образовавшуюся в связи с неоплатой предоставленных услуг за период от двух до трёх лет. За время, прошедшее со дня присуждения долга, должники выплатили чуть более пяти процентов от общей суммы задолженности – от полутора до 11 тысяч рублей. До настоящего времени присуждённая задолженность не погашена, что и послужило поводом для обращения управляющей компании в суд.

Должники в судебное заседание не явились, конверт с судебными повестками вернулись в суд с пометкой «истёк срок хранения». Следует отметить, что юридически значимое сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения.

В соответствии с требованиями жилищного законодательства собственники или наниматели жилых помещений по договору социального найма, несвоевременно оплачивающие бремя содержания жилых помещений, обязаны уплатить кредитору пеню в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования Банка России за каждый день нарушения срока оплаты. А начиная с 91-го дня задолженности – в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центробанка от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

Рассмотрев исковые требования, суд посчитал заявленные требования подлежащими удовлетворению в полном объёме.

Должники дополнительно к существующему долгу в общем размере около 400 тысяч рублей дополнительно обязаны выплатить ещё около 400 тысяч рублей в виде пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.

Также должникам будут начисляться дополнительные пени в размере одной стотридцатой действующей на день фактической оплаты ставки рефинансирования Банка России от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников