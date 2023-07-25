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Жители Тяжинского округа активно участвуют в региональном проекте инициативного бюджетирования

В поселках Листвянка и Нововосточный появились две новые спортивно-игровые площадки. Работы по обустройству площадок строители уже завершили, остается провести приемку объектов.
За лето в округе запланировано установить и благоустроить еще шесть спортивных и спортивно-игровых площадок в деревнях Тяжино-Вершинка, Акимо-Анненка, Старый Урюп, селе Малопичугино, поселках Итатский и Тяжинский.
В этом году в рамках областного конкурса «Твой Кузбасс – твоя инициатива» из Тяжинского округа было подано 10 заявок, 8 из них стали победителями и получили финансовую поддержку.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
25/07/2023
Общество
Тяжин

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