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Жители Тяжинского округа присоединились к Всекузбасской акции «Свеча поколений»

В годовщину гибели Героя России и Донбасса Ольги Качуры (Корсы) акция прошла по инициативе губернатора Кемеровской области – Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева. Командир артиллерийского дивизиона Донецкой Народной Республики участвовала в боевых действиях на протяжении 8 лет.
В поселке Тяжинский собравшиеся почтили минутой молчания память земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны и в ходе специальной военной операции на Украине. У мемориала на площади Победы и у мемориальной стелы воинов-интернационалистов, возложили цветы и зажгли свечи памяти.
Также к акции «Свеча поколений» присоединились жители поселений Тяжинского округа, специалисты сельских Домов культуры и библиотек, волонтеры культуры.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
04/08/2023
Общество
Тяжин
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