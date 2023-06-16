Жительница Кузбасса будет отбывать год ограничения свободы за причинение по неосторожности смерти своему мужу

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, в ходе произошедшего конфликта женщина, забыв, что у неё в руке нож, машинально оттолкнула от себя мужа, когда он с силой прижал её к стене. В результате нож вонзился в живот мужчины, который через несколько часов от полученного ранения скончался в Мариинской городской больнице…

Из материалов уголовного дела следует, что в конце декабря 2022 года после совместного распития спиртных напитков между 39-летней подсудимой и её мужем произошла ссора. Муж собирался поехать на машине до своих родителей, а она не давала ему ключи от автомобиля. В результате мужчина с силой оттолкнул её, а потом схватил за плечи и стал прижимать к стене. Подсудимая увидела, что муж рукой тянется за ножом, который лежал рядом на кухонном столе. Опередив его, она сама взяла нож и, держа его перед собой лезвием вперёд, пыталась словесно успокоить мужа. Но мужчина ещё сильнее прижал её к стене. Почувствовав боль, подсудимая машинально оттолкнула мужа от себя, забыв, что у неё в руке нож. В результате нож вонзился в живот потерпевшего, который тут же упал на пол. Подсудимая испугалась произошедшего, вынула нож из живота мужа, и попыталась остановить кровотечение. После этого сразу же позвонила в скорую помощь и в полицию. Пострадавшего увезли в больницу, но медицинским работникам не удалось его спасти. Через несколько часов наступила смерть потерпевшего.

В результате расследования уголовного дела органами следствия женщине было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, так как она, причиняя телесные повреждения потерпевшему, не предвидела возможности наступления смерти, хотя при необходимой предусмотрительности должна была и могла предвидеть такие последствия.

В судебном заседании подсудимая вину в предъявленном обвинении признала полностью и настаивала на постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель, потерпевшая (сестра погибшего) и защитник подсудимой не возражали против применения такого порядка судебного разбирательства.

Учитывая отсутствие отягчающих и наличие многочисленных смягчающих наказание обстоятельств, включая данные, характеризующие личность подсудимой, суд назначил ей наказание в виде 1 года ограничения свободы. В течение этого времени ей запрещено выезжать за пределы Мариинского муниципального округа, а также изменять место жительства без согласия контролирующего органа.

Приговор вступил в законную силу.

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