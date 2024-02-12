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Жительница Кузбасса через суд обязала муниципалитет возместить затраты, потраченные на ремонт квартиры

В связи с протечкой крыши жительница Мариинска за свой счёт заменила часть аварийного потолка и полового покрытия муниципальной квартиры, в которой проживала по договору коммерческого найма. Впоследствии Комитет по управлению муниципальным имуществом местной администрации отказался возмещать ей стоимость произведённого ремонта, посчитав, что такой ремонт является текущим, а не капитальным. Не согласившись с выводами муниципалитета, женщина решила обратиться в суд…

Из материалов гражданского дела следует, что жительница Мариинска, являющаяся нанимателем муниципальной квартиры, через некоторое после вселения обнаружила, что с потолка кухни в период весенней оттепели и в дождливую погоду в помещение стала поступать вода. Женщина выяснила, что из-за плохого состояния крыши дома вода поступала на чердак, в результате чего сгнила часть потолочного перекрытия. «С дыры постоянно падал различный мусор и мыши. Постоянно приходилось всё вытирать, однако из-за постоянной сырости начало гнить половое покрытие…», позже утверждала женщина в суде. По данному факту она неоднократно обращалась в Комитет по управлению муниципальным имуществом с просьбой произвести ремонт. Но ей отвечали, что такой ремонт относится не к капитальному ремонту, а к текущему, что является обязанностью нанимателя. Необходимый ремонт в связи с отсутствием финансовой возможности жительница квартиры произвела лишь через три года. Нанятый ею подрядчик заменил перекрытия четверти крыши и укрывное покрытие (шифер, профлист), а также заменил половое покрытие, отсыпал подпол и отремонтировал потолок кухни. После этого в адрес наймодателя женщиной была направлена претензия о возмещении затрат. Муниципалитет возмещать затраты отказался, в связи с чем нанимательница и обратилась в суд, требуя взыскать понесённые ею расходы за проведённый ремонт.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Мариинского муниципального округа возражал против удовлетворения исковых требований. В частности, представителем утверждалось, что ремонт потолка не относится к капитальному ремонту, так как согласно имеющейся фотографии, сделанной в 2019 году, произошло отслаивание лишь части покрытия потолка. Приводились и другие доводы в обоснование возражений.

Однако суд не согласился с выводами муниципалитета относительно возникшего спора. В частности, суд указал, что с учётом необходимости замены перекрытия одной четвёртой части крыши, а также укрывного покрытия такой ремонт относится к капитальному, выполнение которого возложена на наймодателя. Установил суд и причинно-следственную связь между попаданием воды внутрь дома через прогнивший потолок и гниением полового покрытия.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области удовлетворил заявленные исковые требования в полном объёме. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Мариинского муниципального округа обязан выплатить нанимательнице муниципального жилья около 130 тысяч рублей за расходы, понесённые ею в связи с ремонтом.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото: Мариинский городской суд

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kuzbassnews.ru
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