Жительница Кузбасса «отсудила» у представителя международной транспортной компании более 350 тысяч рублей

При погрузке 300-килограммового опрессовочного станка YL-32 работник представителя международной транспортной компании «Энергия» уронил станок с погрузчика, в результате чего груз был повреждён. Позже экспертизой было установлено, что стоимость работ по восстановлению повреждённого оборудования составила 295 тысяч рублей…

Из материалов дела следует, что жительница Кузбасса, являясь собственником опрессовочного станка YL-32, который ранее принадлежал её покойному мужу, решила продать этот станок. Вскоре на него нашёлся покупатель – компания из Екатеринбурга, согласившаяся приобрести станок почти за полмиллиона рублей. Отправить станок в Екатеринбург женщина решила международной транспортной компанией «Энергия», к складу которой доставила опрессовочный аппарат. Пока она заполняла документы на транспортировку, сотрудник транспортной компании, перемещая 300-килограммовый станок на склад, уронил его с погрузчика. В результате опрессовочный аппарат был повреждён. Позже экспертиза покажет, что стоимость восстановления, ремонта и обслуживания повреждённого станка составляет 295 тысяч рублей.

Транспортная компания отказалась принимать претензию, и в итоге женщина обратилась в суд к представителю транспортной компании – индивидуальному предпринимателю, с которым она оформляла договор транспортной экспедиции, но до конца не оформила.

Ответчик в судебное заседание не явился, хотя извещался по всем известным почтовым адресам.

В ходе рассмотрения дела доводы женщины и её представителя были подтверждены представленными в суд доказательствами.

В результате суд вынес решение о взыскании с представителя международной транспортной компании в пользу женщины более 350 тысяч рублей, в сумму которых вошли как стоимость восстановительного ремонта повреждённого станка, так и судебные расходы, понесённые местной жительницей в связи с обращением в суд.

Обжаловать решение никто не стал, и на днях оно вступило в законную силу.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд