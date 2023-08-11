Жительница Кузбасса, за пять лет изменив свой образ жизни, добилась через суд восстановления в родительских правах

В 2019 году тогда ещё 23-летняя жительница Мариинска была лишена родительских прав в отношении двоих детей в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей их по воспитанию и содержанию. Детей у нерадивой матери изъяли и поместили в социально-реабилитационный центр, но за истекший период женщина изменила своё поведение, образ жизни и отношение к своим детям, в связи с чем обратилась в суд о восстановлении в родительских правах…

Из материалов гражданского дела следует, что в 2019 году тогда ещё 23-летняя жительница Мариинска в связи с ненадлежащим исполнением своих родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей была лишена родительских прав. Дети у неё были изъяты в связи с социально опасным положением. В квартире, где они проживали, было холодно. Продукты питания были, но в ограниченном количестве, а детские вещи и игрушки отсутствовали. Сама мать злоупотребляла спиртными напитками и вела бродяжнический образ жизни.

Однако за прошедшее время женщина осознала свои ошибки, изменила поведение и образ жизни в отношении воспитания детей. Она избавилась от вредных привычек, родила ещё двоих детей, устроилась на работу. Заработная плата её семьи позволяет не только содержать детей и принимать меры по погашению образовавшейся задолженности по алиментам, но и переводить дополнительные денежные перечисления детям. В последнее время она часто посещает своих детей, проживающих в детском доме, в отношении которых она лишена родительских прав. Дети хотят проживать с матерью.

В судебном заседании представители органов опеки и воспитательного учреждения не возражали против удовлетворения заявленных требований и представили заключение, согласно которому подтвердили изменение образа жизни матери детей. По их мнению, женщина создала благоприятные условия для возвращения несовершеннолетних в семью. В связи с этим считают возможным восстановить женщину в родительских правах.

Не возражал восстановить женщину в родительских правах и прокурор, поскольку представлены все доказательства об изменении её образа жизни, отношения к воспитанию и содержанию детей.

В результате при установленных обстоятельствах суд посчитал целесообразным в интересах несовершеннолетних детей восстановить женщину в родительских правах, возвратить детей, и освободить её от уплаты алиментов.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников