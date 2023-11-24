Жительница Новосибирска, доверившись «бизнес-леди» из Кузбасса, около двух лет через суд пыталась вернуть деньги

Ещё в июле 2021 года жительница Новосибирска перевела жительнице Кузбасса, на тот момент проживающей в Новосибирске, 285 тысяч рублей за резервирование автомобиля по устному обещанию подобрать транспортное средство для будущего приобретения. Через пару-тройку месяцев заказчица поняла, что ни автомобиля, ни денег она не получит, поэтому, разыскав «предпринимательницу», женщина обратилась в суд с просьбой взыскать с неё деньги с набежавшими процентами…

Из материалов дела следует, что более двух лет назад жительница Новосибирска решила приобрести себе автомобиль. Для этого через своего знакомого она нашла женщину, позиционирующую себя как предпринимателя, оказывающую услуги по предоставлению автомобилей в прокат, и в связи с этим имеющей связи в различных автосалонах. «Предпринимательница» согласилась помочь с подбором необходимого автомобиля в идеальном состоянии по приемлемой цене, на что жительница Новосибирска согласилась. Через некоторое время бизнес-леди огласила варианты грядущей покупки, но сообщила о необходимости перевести ей 285 тысяч рублей для резервирования автомобиля. Деньги были переведены, но обязательства не выполнялись.

После долгих обещаний возврата денег через интернет-мессенджер жительница Новосибирска направила «предпринимательнице» требование о возврате денежных средств с указанием на то, что она обратится в суд в случае отказа вернуть деньги. В ответ бизнес-леди вновь стала давать обещания возврата денег, но так ничего и не вернула. А через некоторое время жительница Новосибирска узнала, что «предпринимательница» в том же, 2021 году, была дважды осуждена за кражи к условным срокам лишения свободы. После этого она окончательно поняла, что деньги никто ей не вернёт, в связи с чем, разыскав ответчицу, которая к этому времени проживала в Мариинском муниципальном округе Кузбасса, обратилась в суд с требованием возврата неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.

В суд ответчица не являлась, но представила письменный отзыв о том, что жительницу Новосибирска она никогда не видела и никаких договорённостей с ней не заключала. Деньги, о которых идёт речь в исковом заявлении, направлены были ей знакомым мужчиной для передачи другому лицу, поэтому деньгами она в личных целях не пользовалась.

Однако в результате рассмотрения дела доводы «предпринимательницы» были опровергнуты представленными доказательствами.

В результате суд удовлетворил требования жительницы Новосибирска, и постановил взыскать с «предпринимательницы» из Кузбасса более 330 тысяч рублей, в сумму которых вошли возврат переведённых денежных средств, комиссия за этот перевод, проценты за пользование чужими денежными средствами, а также иные судебные расходы.

Также суд обязал ответчицу выплачивать дальнейшие проценты за пользование чужими денежными средствами по день фактического исполнения обязательств, исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников