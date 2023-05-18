Жительнице Кузбасса не удалось взыскать с муниципалитета ущерб, причинённый гибелью её гусей

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, жительница Мариинска утверждала, что её гусей загрызли бродячие собаки. А в связи с тем, что органы местного самоуправления не проводили мероприятия в отношении бесхозяйных животных, то ущерб за погибших гусей должна возмещать именно местная администрация. Возникший правовой спор решил Мариинский городской суд Кемеровской области…

Судом установлено, что в связи с тяжёлым материальным положением 40-летняя жительница Мариинска в мае 2022 года приобрела 17 гусей породы Линда и Крупный серый. В ноябре того же года, вернувшись от родственников, обнаружила на своём приусадебном участке девять мёртвых гусей, и в этот же день обратилась в полицию по данному факту, так как уничтожение гусей бродячими собаками происходили в течение лета и осени. Утверждала, что видела, как одного гуся грызли три собаки. Но в возбуждении уголовного дела по факту умышленного уничтожения чужого имущества ей было отказано.

После этого, утверждая, что гражданскую ответственность за ненадлежащее осуществление полномочий по организации мероприятий, касающихся бесхозяйных животных, должны нести органы местного самоуправления, горожанка обратилась к главе Мариинского муниципального округа с претензией, требуя добровольно выплатить ей материальный ущерб в размере 50 тысяч рублей, а также возместить моральный вред в размере 30 тысяч рублей. Ей был дан ответ, что в ноябре 2022 года был выписан заказ-наряд на отлов бесхозяйных животных, в результате чего отловлена одна собака. При этом горожанке предложили подавать заявки на отлов бесхозяйных животных в том случае, если на её улице ещё имеются таковые. Не согласившись с таким ответом, жительница Мариинска обратилась в суд, потребовав взыскать с местной администрации причинённый ущерб.

Представитель администрации в суде с иском не согласилась, утверждая, что свои полномочия относительно бродячих животных муниципалитет полностью исполняет. Ещё в июле 2022 года заключён муниципальный контракт для проведения таких мероприятий. Более того, хозяйка гусей не представила доказательства того, что смерть гусей наступила именно от нападения бесхозяйных собак.

Оценив представленные доказательства, суд установил, что действительно обследование останков гусей не производилось, заключение ветеринарной службы об установлении причин гибели птиц отсутствует. Также суд пришёл к выводу об отсутствии причинно-следственной связи между действиями (бездействием) администрации по контролю за бродячими собаками и возникновением причинённого вреда.

В результате суд пришёл к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований.

Жительница Мариинска не согласилась с таким решением суда, обжаловав его в вышестоящую судебную инстанцию.

Однако 16 мая 2023 года судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда подтвердила законность принятого Мариинским городским судом решения.

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