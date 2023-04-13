Жителя Республики Алтай, попытавшегося уехать на автомобиле кузбассовца, отправили в колонию

Житель Республики Алтай хотел попутешествовать автостопом с подругой. Однако путешествие закончилось для него несколькими годами в колонии.

Мужчина путешествовал автостопом с сожительницей; в июне 2022 года они приехали в Кемерово. Там познакомились с мужчиной, который предложил им пожить в его частном доме в деревне Береговая, рассказали в Кемеровском районном суде.

В июле 2022 года хозяин дома с гостями распивали спиртное, между ними произошёл конфликт. Обиженный гость решил уехать в Алтай немедленно и попытался завладеть машиной жителя Береговой. Пока его сожительница спала, мужчина увидел у дома в машину хозяина, оказавшуюся незапертой. Кухонным ножом он перерезал провода и начал соединять, пытаясь завести машину, но у него ничего не вышло.

После он зашёл в гараж, где стоял другой автомобиль: в замок зажигания был вставлен ключ. Мужчина завёл машину и уехал: проехав около 150 метров, он остановился, чтобы позвать сожительницу уехать с ним. Они сели в машину, которая во второй раз не завелась. Гости зашли обратно в дом и легли спать.

Алтаец уже был судим за аналогичные преступления и признал вину полностью. Кемеровский районный суд признал его виновным за покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), и неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон). Мужчину оправили в колонию общего режима на три с половиной года.

Фото из открытых источников