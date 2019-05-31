1 июня в городах и районах Кузбасса отметят День защиты детей

В Кемеровском областном колледже культуры и искусств имени Народного артиста СССР И.Д. Кобзона состоится Межрегиональный фестиваль инклюзивного творчества «Летняя фантазия». Организатор — инклюзивный центр «Карнавал». В программе: фотовыставка, выставка прикладного творчества, игровая программа для детей, концерт творческих коллективов, премьера спектакля «Балерина».

В Прокопьевском драматическом театре 1 июня с 13:00 до 15:00 пройдет благотворительная акция Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области и ЗАО «Стройсервис», включающая благотворительный показ спектакля «Тайна тетушки Мэлкин» Московского театра «Et Cetera». По проспекту Шахтеров состоится шествие детей творческих коллективов города. Возглавит шествие сказочные герои и духовой оркестр ДК им. Артема. В 12:00 на Площади Победы для всех детей будет организована театрализованная программа — Город мастеров, игровые площадки. Сотрудники библиотек пригласят на БиблиоАрбат «Город Книгочеев». Прокопчан ждут литературно-игровые площадки. Художники всем желающим раскрасят лица в стиле Боди-арт. На площади Городского фонтана состоится концертная программа. Всех детей поздравят творческие коллективы города. Будут работать игровые площадки.

Насыщенная программа ждет маленьких новокузнечан. Например, на площади у кинотеатра «Октябрь» в 9:00 пройдет игровая программа с интерактивами, играми и угощениями. Продолжением праздничного мероприятия станет благотворительный показ премьерного, фильма «Аладдин» в 10:15. С 12:00 возле ТРЦ «Планета» горожан ждет детский праздник «Потрогай грузовик!». А в новокузнецком парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина — «Зеленый марафон» и концертно-игровая программа «Лето – это ТЫ и Я». В сквере им. А.И. Выпова будут проходить соревнования автономных транспортных средств (робототехника, летающие дроны и др.). В сквере им. Г.К. Жукова с 11:00 до 14:00 — «Бенефис Побед». Будут организованы «Аллея мастеров», Юнармейская зарядка, спринт-забег. Здесь же будет действовать пункт записи во всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». В Арт-сквере пройдет II Городской фестиваль искусств «Радуга творчества».

В Саду металлургов Заводского района пройдет детско-юношеский конный центр Детский конноспортивный праздник «Радужный пони». А в 18:00 в ДЦ «Комсомолец» — интерактивная программа «День двора».

Фото: пресс-служба АКО