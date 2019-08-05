10 и 11 августа в Юрге пройдет Гонка Сибиряков

10 и 11 августа в Юрге пройдут «Гонка Сибиряков. Лето 2019» и «Гонка Сибиряков. Дети 2019».«Гонка Сибиряков. Лето 2019» состоится 10 августа на территории «танковой переправы» в районе села Верх-Тайменка. Это будет экстремальный забег по пересеченной местности с преодолением препятствий, в том числе водных, при разработке которых использованы реальные объекты и элементы боевой подготовки спецподразделений. Общая протяженность маршрута около 5 километров. Помимо основного мероприятия для участников и болельщиков подготовлена спортивно-развлекательная программа, игры, конкурсы, различные испытания, большая концертная программа и многое другое. Все мероприятия будут сопровождаться торговлей. «Гонка Сибиряков. Дети 2019» состоится 11 августа там же. Дополнительная информация по телефонам: 8 (38451) 4-70-04; 4-70-39. Фото: пресс-служба АКО