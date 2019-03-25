Новости Кузбасса

10 марта в Полысаевском городском округе на площади на ул. Космонавтов, 75 А, у МБДОУ «Детский сад № 52» прошла театрализованная масленичная развлекательная программа с элементами фольклора «Сказ о том, как Иван весну искал».

Праздник был красочным и масштабным.

Встречали гостей веселые рожечники, а ансамбль сценического фольклора «Любавушки» исполнив величальную песню, создали неповторимую атмосферу торжества.

Старт празднику дали приветственные слова заместителя главы города по социальным вопрос Ларисы Григорьевны Капичниковой и советника генерального директора ООО «Угольная компания «Полысаевская» Сергея Васильевича Филенко, которые пожелали удачи в достижении намеченных целей, семейного благополучия и праздничного настроения.

Все гости праздника пребывали в отличном настроении, ведь их ждала увлекательная программа: конкурс «Косы», перетягивание каната, конкурсы «Ну, вы блин даете!», «Накорми блинами», «Песни о весне», конкурс частушек о Масленице, «Силачи», «Мешок с мукой, с плеч долой» и многие другие.

В рамках празднования впервые прошел конкурс на лучшее оформление саней и санок «Чудо - сани!». Несколько семей, принявших участие в конкурсе, постарались создать уникальный образ для санок, используя любые подходящие материалы, не мешающие движению транспортного средства. Детские санки превратились в «Танк Т-34», «Жар-птицу», «Сани для Марфушеньки – душеньки», «Волшебные сани Катюши», «Русскую печь», «Весенний букет». По итогам конкурса все участники получили памятные подарки, а победителю конкурса был вручен главный приз – большой телевизор. Теперь проведение конкурса в нашем городе на лучшее оформление саней и санок «Чудо сани!» станет масленичной традицией.

Главным состязанием стало «Покорение масленичного столба», где главным призом стало несколько тонн угля, который находился в автомобиле КАМАЗ на площади и ждал своего хозяина. А также саночки с углем были вручены лучшему участнику спортивных конкурсов. Кроме того ловкие участники соревнования сняли со столба множество призов – это электрический чайник, швейная машина, кофеварка, мясорубка и другое.

Маленькие жители нашего города могли прокатиться на лошади, которая без устали катала их по площади.

Для всех гостей работала полевая кухня – гости могли отведать горячую кашу, также все желающие могли угоститься вкусными блинами с икрой, медом, сметаной, баранками и горячим ароматным чаем, свежей выпечкой, которую предлагали коробейники и «Живой» стол.

На протяжении всего праздника работали торговые ряды и ярмарка мастеров декоративно – прикладного искусства, где можно было приобрести мед, авторские работы мастеров и многое другое. Работала фотозона, где каждый мог запечатлеть себя на долгую память в образах сказочных героев.

В конце праздника прошло традиционное сожжение масленичного чучела, в сумочке у которого находились записки с пожеланиями гостей мероприятия в надежде скорейшее их исполнение.

Благодарим ООО «Угольная компания «Полысаевская» и Главу Полысаевского городского округа за предоставление призов, подарков и угощений участникам праздника.