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10 передвижных цифровых маммографов поступили в Кузбасс

Маммографические мобильные установки приобретены в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Стоимость одного комплекса — около 23 млн рублей.

Новая техника уже доставлена в медицинские организации Кемерова, Новокузнецка, Междуреченска, Мариинска, Киселевска, Юрги, Белова, Анжеро-Судженска. В ближайшее время она начнет ездить по отдаленным населенным пунктам Кузбасса. К примеру, один передвижной цифровой маммограф получила Беловская городская больница. На следующей неделе он начнет курсировать по Беловскому и Краснобродскому городским округам. До этого местным жительницам приходилось проходить маммографию в поселке Новый Городок в 25 км от Белова или в областных медицинских организациях.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Кузбасса, на каждом передвижном маммографе можно проводить до 50 исследований в день. Цифровое оборудование позволяет выявить злокачественное образование размером от 5 мм. Полученные снимки будут автоматически отправляться для анализа специалистам Кемеровского областного онкологического диспансера. Изображения хранятся в архиве аппарата в течение 20 лет, что позволит врачам отслеживать динамику состояния пациентки. При выявлении патологии женщин будут направлять на дальнейшее лечение в специализированные медицинские организации региона.

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kuzbassnews.ru
17/12/2020
Здоровье
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Новости Кузбасса

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