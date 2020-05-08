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10 случаев коронавируса выявили в Кузбассе за сутки

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Белово – 4, Калтан – 2, Кемерово – 1, Новокузнецк – 1, Крапивинский МО – 1, Анжеро-Судженск – 1.

Одна пациентка, получавшая медицинскую помощь, скончалась. Возраст женщины – 52 года. Она проживала в Новокузнецке. У пациентки развилась тяжёлая степень пневмонии.

Выздоровели 23 пациента. Тесты показали отсутствие у них коронавирусной инфекции. Таким образов в Кузбассе 51 человек вылечился от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 158 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7357 человек.

Здоровье
kuzbassnews.ru
08/05/2020
Здоровье
Новости Кузбасса

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