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102-летней жительнице Кузбасса в Мариинской городской больнице успешно проведена операция

8 июля в хирургическое отделение мариинской больницы с острой болью поступила 102-летняя Валентина Гонта.

По итогам обследования врачи установили, что заболевание угрожает жизни долгожительницы. Женщину направили ее на экстренную операцию.

Заведующий хирургическим отделением и лечащий врач Александр Почекутов отметил, что операция прошла успешно.

«Раньше в моей практике пролечивались пациенты в возрасте 98 и 99 лет. Пациентку, возраст которой более 100 лет, оперировал впервые. Валентина Гонта перенесла операцию, которая длилась один час и 10 минут, хорошо. Через два часа после оперативного вмешательства ее перевели из реанимации в обычную палату», - рассказал завотделением.

Валентина Гонта была выписана из больницы 14 июля с улучшением состояния здоровья.

Здоровье
Мариинск
kuzbassnews.ru
17/07/2017
Здоровье
Мариинск
Новости Кузбасса

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