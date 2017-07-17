102-летней жительнице Кузбасса в Мариинской городской больнице успешно проведена операция

8 июля в хирургическое отделение мариинской больницы с острой болью поступила 102-летняя Валентина Гонта.

По итогам обследования врачи установили, что заболевание угрожает жизни долгожительницы. Женщину направили ее на экстренную операцию.

Заведующий хирургическим отделением и лечащий врач Александр Почекутов отметил, что операция прошла успешно.

«Раньше в моей практике пролечивались пациенты в возрасте 98 и 99 лет. Пациентку, возраст которой более 100 лет, оперировал впервые. Валентина Гонта перенесла операцию, которая длилась один час и 10 минут, хорошо. Через два часа после оперативного вмешательства ее перевели из реанимации в обычную палату», - рассказал завотделением.

Валентина Гонта была выписана из больницы 14 июля с улучшением состояния здоровья.