102-летней жительнице Кузбасса в Мариинской городской больнице успешно проведена операция

8 июля в хирургическое отделение мариинской больницы с острой болью поступила 102-летняя Валентина Гонта.
По итогам обследования врачи установили, что заболевание угрожает жизни долгожительницы. Женщину направили ее на экстренную операцию.
Заведующий хирургическим отделением и лечащий врач Александр Почекутов отметил, что операция прошла успешно.
«Раньше в моей практике пролечивались пациенты в возрасте 98 и 99 лет. Пациентку, возраст которой более 100 лет, оперировал впервые. Валентина Гонта перенесла операцию, которая длилась один час и 10 минут, хорошо. Через два часа после оперативного вмешательства ее перевели из реанимации в обычную палату», - рассказал завотделением.
Валентина Гонта была выписана из больницы 14 июля с улучшением состояния здоровья.
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