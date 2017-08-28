109 фальшивых банкнот изъято из обращения в Кузбассе

В Кемеровской области за шесть месяцев 2017 года кредитные организации и подразделения Банка России выявили и передали в органы внутренних дел 109 поддельных банкнот на сумму 419 тысяч рублей. Это на 42 банкноты больше, чем в первом полугодии 2016 года.

Преимущественно злоумышленники подделывают купюры в 5000 рублей, их доля от общего количества выявленных в банковском секторе подделок за первое полугодие текущего года составила 72%.

«Следует быть бдительным при получении банкнот любого номинала и проверять нанесенные на них защитные элементы, – предупреждает управляющий Отделением Кемерово Сибирского ГУ Банка России Сергей Драница. – При этом проверять нужно не один защитный признак, а комплекс - как минимум, 3-4 элемента, лучше 5-6».

Банкнота в 5000 рублей образца 1997 года и модификации 2010 года имеет восемь степеней защиты. На просвет можно проконтролировать водяной знак, который должен иметь более светлые участки, чем бумага, или микроперфорацию – надпись «5000» рядами микроотверстий, неосязаемых на ощупь. Стоит обращать внимание на герб Хабаровска при наклоне. В банкнотах 1997 года меняется его цвет с малинового до золотисто-зеленого. В банкнотах модификации 2010 года яркая блестящая горизонтальная полоса в середине герба перемещается вверх и вниз. Кроме того, при наклоне наблюдается эффект перемещения цифр в числе «5000», разделенных полосами микротекста, на защитной нити – цифры смещаются относительно друг друга.

«Ни в коем случае не пытайтесь расплатиться «сомнительной купюрой», иначе из потерпевшего гражданина вы превратитесь в преступника», – добавил Сергей Драница. Если у вас возникли сомнения в подлинности какой-либо купюры, лучше всего обратиться в банк для проведения экспертизы на подлинность. В случае уверенности, что банкнота имеет признаки подделки, необходимо обратиться в полицию.

В соответствии с действующим законодательством за изготовление и сбыт поддельных денежных купюр предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.